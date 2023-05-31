الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يسعى للفوز على المقاولون وقطع خطوة مهمة في طريق البقاء بدوري الأضواء

الإسماعيلي فاز في
الإسماعيلي فاز في مباراته الأخيرة على حرس الحدود

يستضيف المقاولون فريق الإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز.

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 41 نقطة من 9 انتصارات و14 تعادلا و6 هزائم وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا ولم يخسر في أخر 5 مباريات وجمع منها 7 نقاط بالفوز على حرس الحدود والتعادل مع المصري والزمالك والبنك الأهلي وطلائع الجيش ويسعى للفوز والوصول للنقطة 44 وتقليص الفارق مع الزمالك الذي يحتل المركز الرابع إلى 6 نقاط.

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 7 انتصارات وتعادل 11 مرة وخسر 10 مباريات وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا وجمع 6 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على الزمالك وحرس الحدود والهزيمة أمام بيراميدز والبنك الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 35 وقطع خطوة كبيرة في طريق الابتعاد عن شبح الهبوط بعد أن خرج من بطولة كأس مصر أثر الهزيمة أمام فريق النجوم بهدفين نظيفين.

حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وعبد الله جمال وباهر المحمدى  ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم الديب ومحمد الشامى وفراس شواط وكريم عرفات وعماد حمدي وأحمد محسن وعمر طارق الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وأبو بكر حمزة وسيرجى أكا وياو أنور.

وشهدت القائمة عودة أحمد محسن وعمر طارق  الوحش بينما يغيب محمد هاشم بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات ومحمد فوزي وععبد الرحمن مجدي للإصابة.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده أسامة عبد اللطيف ومحمد مجدي الشيخ ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو ومحمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المقاولون فريق الإسماعيلي حمزة الجمل شوقى غريب

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