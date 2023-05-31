رون ديسانتيس: سوف "أدمر اليسار" فى الولايات المتحدة إذا انتخبت رئيسًا

قال المرشح الرئاسي الأمريكي رون ديسانتيس لقناة فوكس نيوز: "سأكون قادرًا على تدمير اليسار في هذا البلد وترك الأيديولوجية المستيقظة في مزبلة التاريخ".

وأعلن رون ديسانتيس الأسبوع الماضي عن مسيرته المتوقعة منذ فترة طويلة، في مظهر مليء بالخلل على تويترمع مالكه، اليون ماسك.

وجاء الإطلاق الذي حظي بانتقاد واسع بعد فترة حرب زائفة طويلة قام خلالها رون ديسانتيس بجولة في الولايات التي تم التصويت عليها مبكرًا وأطلق كتابًا موجهًا للحملة ولكنه مع ذلك تراجع أكثر فأكثر خلف الرئيس السابق في الاقتراع الأولي.

يواجه ترامب خطرًا قانونيًا غير مسبوق، بما في ذلك اتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لنجم إباحي؛ أن تثبت مسؤوليته عن الاعتداء الجنسي والتشهير؛ ويواجه لائحة اتهام بتهمة التخريب الانتخابي والتحريض على هجوم 6 يناير على الكونجرس واحتفاظه بسجلات سرية.

ومع ذلك، يحتفظ ترامب بتقدم كبير على بقية المجال تضع معظم متوسطات الاستطلاعات ترامب متقدمًا بأكثر من 30 نقطة على أقرب منافسيه رون ديسانتيس.

وقال رون ديسانتيس بشجاعة لـ Fox & Friends : "في نهاية اليوم ، أظهرت في فلوريدا قدرة على الفوز بأعداد كبيرة من الناخبين لا يستطيع الجمهوريون الفوز بها عادةً - مع تقديم أجندة أجرأ في أي مكان في دولة".

ويشير الديمقراطيون والعديد من المراقبين السياسيين إلى أن السجل المتشدد ، بما في ذلك الهجمات على حقوق LGBTQ + ، والتحركات للسيطرة على التدريس في المدارس العامة ، وتخفيف قوانين مراقبة الأسلحة وحظر الإجهاض لمدة ستة أسابيع ، سيكلف رون ديسانتيس في الانتخابات العامة.

الصراع الكبير بين رون ديسانتيس وشركة ديزني ، الرئيسية في ولايته ، بسبب معارضتها لما يسمى بقانون "لا تقل مثلي الجنس" الذي يحظر مناقشة النشاط الجنسي والهوية الجنسية في الفصول الدراسية العامة ، كلفه أيضًا الدعم بين البعض. الجهات المانحة الرئيسية.

وفي حديثه إلى قناة Fox News ، قال رون ديسانتيس، إن القتال مع ديزني كان يدور حول "الوقوف من أجل الوالدين، الدفاع عن الأطفال، وأعتقد أن الشركة التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات والتي تقدم الأطفال جنسيًا لا تتوافق مع قيم فلوريدا أو قيم مكان مثل أيوا"، والتي ستنظم أول مسابقة للجمهوريين العام المقبل.