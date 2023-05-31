الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع إسرائيلى للرأى يظهر استمرار تراجع شعبية "نتنياهو"

نتنياهو
نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشرت نتائجه مساء الثلاثاء، ارتفاع شعبية "المعسكر الوطني" وزعيمه بيني جانتس، مُقابل تراجع شعبية "الليكود" بقيادة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو.


وبيّن الاستطلاع، الذي نشرته القناة "12" الإسرائيلية، أن مُعسكر نتنياهو يحصد 53 مقعدًا في الكنيست إذا أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بـ 64 مقعدًا الآن في الكنيست؛ في حين تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 67 مقعدًا.


ووفقا للاستطلاع، يحصل "الليكود" على 26 مقعدًا، وتحالف "الصهيونية الدينية-العظمة اليهودية" على 10 مقاعد، وحزب "شاس" الديني على 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.


ويحصل "المعسكر الوطني" على 28 مقعدا، و"يش عتيد" على 18 مقعدا، و"إسرائيل بيتنا" على 6 مقاعد، ومثلها لـ"القائمة الموحدة"، في حين يحصل "ميرتس" على 5 مقاعد.


ويحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 4 مقاعد، فيما يفشل حزب "العمل" في تجاوز نسبة الحسم (3.25%) ويحصل على 1.7% من أصوات الناخبين.


وحين سُئل المُستطلعة آراؤهم عن الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل جانتس (وزير الدفاع السابق) على دعم 36% في حين حصل نتنياهو على دعم 34%؛ في المقابل، يحصل نتنياهو على دعم الأغلبية بالمقارنة مع يائير لابيد، إذ يحصل الأول على 38% مقابل 28%. 

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