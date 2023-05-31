الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تضع قائد الجيش الأوكرانى على قائمة المطلوبين

الجيش الأوكرانى
الجيش الأوكرانى

وضعت روسيا، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، وفقًا لبيانات قائمة المطلوبين بوزارة الداخلية الروسية المنشورة الثلاثاء.

وتشير بيانات الداخلية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن زالوجني مدرج ضمن قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، بموجب الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، دون تحديد طبيعة التهمة الجنائية الموجهة له.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، التي هي وكالة رسمية حكومية، فتحت في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، ملف قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين، يتعلق باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة.

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