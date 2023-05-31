الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الجزائر يعلن قائمته لمواجهتى أوغندا وتونس

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة أمام أوغندا، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، ومواجهة ودية أمام تونس، خلال فترة التوقف الدولي، المقرر لها في يونيو المقبل.

وشهدت القائمة التي ضمت كل من 26 لاعبًا، استدعاء حسام عوار، لاعب أولمبيك ليون، للمرة الأولي، بعد قراره بتغيير جنسيته الرياضية واللعب بقميص "الخضر".

كما شهدت قائمة "محاربي الصحراء"، استدعاء حمد عبدلي، لاعب أنجيه الفرنسي، لأول مرة، بعد موافقته على تمثيل "الخضر"، بدلا من منتخب فرنسا.

واستدعى بلماضي، أيمن محيوس، مهاجم فريق اتحاد العاصمة، بعد ظهوره بشكل رائع خلال الفترة الماضية، مع فريقه في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعاد سعيد بن رحمة، مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، مرة أخرى، لصفوف "الخضر"، للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة، غياب يوسف بلايلي، مهاجم أجاكسيو الفرنسي.

وسيحل المنتخب الجزائري، ضيفًا على نظيره الأوغندي، يوم السادس عشر من يونيو، في المباراة التي ستقام بالكاميرون، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، قبل أن تستضيف الجزائر، نظيرتها تونس، يوم العشرين من نفس الشهر، في مباراة ودية ستقام على ملعب (19 مايو 1956) بمدينة عنابة.

يذكر أن منتخب الجزائر، قد حجز مقعده رسميًا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، من أربع انتصارات، وذلك قبل جولتين من ختام التصفيات.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر، لمباراتي أوغندا وتونس، على النحو التالي:

حراسة المرمى: آنتوني ماندريا (كان الفرنسي) - مصطفى زغبة (ضمك السعودي) - أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

الدفاع: كيفن قيتون (باستيا الفرنسي) - مهدي ليريس (سامبدوريا الإيطالي) - عيسى ماندي (فياريال الإسباني) - زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة) - محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) - رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - جوان حجام (نانت الفرنسي) - أحمد توبة (باشاك شهير التركي).

الوسط: هشام بوداوي (نيس الفرنسي) - نبيل بن طالب (أنجيه الفرنسي) - فيكتور لكحل (لو هافر الفرنسي) - رامز زروقي (تيفنتي الهولندي) - حسام عوار (ليون الفرنسي) - حمد عبدلي (أنجيه الفرنسي).

الهجوم: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) - بدر الدين بوعناني (نيس الفرنسي) - سعيد بن رحمة (وست هام الإنجليزي) - فارس شعيبي (تولوز الفرنسي) - محمد أمين عمورة (لوجانو السويسري) - إسلام سليماني (أندرلخت البلجيكي) - بغداد بونجاح (السد القطري) - أيمن محيوس (اتحاد العاصمة).

منتخب الجزائر الجزائر تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 اوغندا تونس حسام عوار

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