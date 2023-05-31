نورا ناجى بعد حصولها على جائزة الدولة التشجيعية: حققت حلم والدى ووالدتى

فازت الروائية والقاصة نورا ناجي بجائزة الدولة التشجيعية عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، والتي صدرت عن دار الشروق للنشر والتوزيع.

وعن الفوز قالت نورا ناجي: “سعدت جدا بحصولي على جائزة الدولة التشجيعية، لأن جوائز الدولة أمر مهم جدا لأي كاتب”.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور": “بهذه الجائزة أكون قد حققت حلم والدي ووالدتي لأن أمنيتهما كانت حصولي على جائزة من جوائز الدولة”.

وتابعت: "حصلت على الجائزة عن المجموعة القصصية مثل الأفلام الساذجة، والتي صدرت عن دار الشروق للنشر والتوزيع، وكنت قد أتممت كتابتها في ورشة الكاتب الكبير عادل عصمت، وهي تدور في معظمها عن الإنسان في مراحل مختلفة.