الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا فضائي واليابان تصدر تحذيرا لسكان جزيرة أوكيناوا

صاروخ فضائي
صاروخ فضائي

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن جمهورية كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا فضائيا، في الاتجاه الجنوبي من البلاد.

وقالت الوكالة في بيان: "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا تقول إنه "صاروخ فضائي" في الاتجاه الجنوبي".

فيما أطلقت اليابان، تحذيرا لسكان جزيرة أوكيناوا عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا.

ودعت سلطات كوريا الجنوبية، سكان العاصمة سيئول للاستعداد لإخلاء منازلهم بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الياباني، تلقي طوكيو، إخطارا من كوريا الشمالية، يفيد بعزمها إطلاق أول قمر استطلاع صناعي ما بين 31 مايو و11 يونيو المقبل.

وفي 19 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونغ أون، أمر ببدء الاستعدادات لإطلاق أول قمر استطلاع صناعي، والذي من شأنه أن يزيد من قدرات بيونغ يانغ في جمع البيانات.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت أول صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ -18" للمرة الأولى. وأفادت الأنباء، أن كيم جونغ أون اطلع على الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع ووافق على خطة عمل لجنة خاصة تتعامل مع هذا الموضوع.
 

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