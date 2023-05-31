الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهى طلعت توضح جهود "حياة كريمة" و"التحالف الوطنى" فى مبادرة 600 ألف باب رزق

الدكتورة نهى طلعت
الدكتورة نهى طلعت

أوضحت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل مبادرة "600 ألف باب رزق"، قائلة: "إن حياة كريمة والأورمان  تسلمان 118 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي بني سويف اليوم". 

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية extra news، أن مبادرة 600 ألف باب رزق، نستهدف من خلالها توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة، و 500 ألف فرصة دعم للعاملين في قطاع الزراعة بإجمالي 600 ألف باب رزق خلال عام 2023م. 

 

وأشارت إلى أنهم يقومون مقام شراكات ما بين مؤسسات التحالف المختلفة، لافتاً إلى أننا شهدنا اليوم شراكة ما بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، تم استهداف مجموعة من الأسر خلالها التي تكون في حاجة إلى زيادة دخلها، وإحداث حالة من التمكين الاقتصادي، لافتة إلى أنه يتم دراسة حالات الأسر التي تتقدم بطلب عمل، حيث يتقدمون من خلال فروع جمعيات المؤسسات  المختلفة  لأعضاء التحالف، حيث تتواجد في جميع محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.

 

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