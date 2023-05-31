الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

9 يونيو.. حفل إطلاق ومناقشة كتاب “طه حسين.. ذكريات شخصية معه” لـ صبري حافظ

طه حسين
طه حسين

تحتضن الجامعة الأمريكية بالتحرير، حفل إطلاق وتوقيع مناقشة كتاب ”طه حسين.. ذكريات شخصية معه”، للناقد الدكتور صبري حافظ، والصادر مؤخرا عن منشورات سشات للنشر، وذلك بمناسبة حلول ذكرى طه حسين الخمسين.

تعقد الأمسية في القاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية بالتحرير، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة والموافق 9 يونيو القادم.

 ويناقش الكتاب كل من وزير الثقافة الأسبق الدكتور عماد أبو غازي، الكاتبة منى أنيس، والكاتب دكتور محمد أبو الغار، وتقدم الأمسية وتديرها الناقدة والمؤرخة الأدبية دكتورة فريال جبوري غزول.

يبحر الناقد الدكتور «صبري حافظ»، في رحلة يأخذ من خلالها قارئ كتابه ”طه حسين .. ذكريات شخصية معه”، من «المنوفية» مسقط رأسه إلى «قاهرة» الستينيات، ومنها إلى أكسفورد، لندن، باريس، وبرلين. من الدراسة بمدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة إلى الدراسة والتدريس في جامعة أكسفورد، ثم الدراسة كطالب دكتوراه بجامعة لندن.

وكتاب ”طه حسين .. ذكريات شخصية معه”، رحلة ممتدة في الزمان والمكان، من تقديم صفحات نادرة عن واحد من أهم مثقفينا في كل العصور، إلى رحلة كاتبنا التي تترسم خطى العميد في تحصيل العلم من مظانه مهما بعدت، وخوض غمار صعوبات التعلم على الرغم من تحديات العمر واللسان. يضع الكتاب بين أيدينا رحلة أخرى تشكل إضافة بارزة في كل من أدب السيرة، وأدب الرحلة، وتقترح فيهما الثقافة كوسيلة أساسية لإعادة إنتاج وجودنا الأصيل في عالم يزداد تعقيدًا.

وبحسب الناقد الدكتور صبري حافظ، فإن كتابه ”طه حسين.. ذكريات شخصية معه"، استغرق منه أكثر من 4 أعوام ومن المقرر أن  يتبعه كتاب آخر بعنوان “طه حسين.. الإنسان والمشروع”، والذي يتناول فيه الكاتب حياة العميد الشخصية والإنسانية والعامة، والأدوار المختلفة التي قام بها في حياة مصر والعالم، ويتوقف فيه عند أهم معاركه وأعماله التي أثارت الكثير من الجدل والاهتمام. وهو الكتاب الذي انتهى منه الكاتب ويطمح إلى صدوره قبل الاحتفاء بخمسين عاما على رحيل العميد في شهر أكتوبر القادم.

في ذكري رحيله الخمسين إطلاق كتاب طه حسين للدكتور صبري حافظ طه حسين ذكريات شخصية معه

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