الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع نشاط قطاع الإسكان والعقارات في بريطانيا بنسبة 7٪

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تراجع نشاط قطاع الإسكان والعقارات في بريطانيا بنسبة 7٪ في أسبوع واحد بسبب تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وحسب الصحيفة، يأتي هذا التراجع في سوق الإسكان البريطاني على خلفية  "الميزانية المصغرة" التي صدرت فى سبتمبر 2022 من قبل رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس وكانت السبب الرئيسي وراء استقالتها ودفعت الجنيه الإسترليني إلى الهبوط لأدنى مستوياته على الإطلاق وأدت إلى زيادة حادة في تكاليف الاقتراض.

وسحبت البنوك وجمعيات البناء في المملكة المتحدة ما يقرب من 800 صفقة قروض سكنية وشراء للتأجير في الأيام القليلة الماضية وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل.

واجتاحت الأزمة القطاع في الشهرين الماضيين بعد الميزانية المصغرة التي أسقطت ليز تروس ، وانخفض عدد صفقات الرهن العقاري السكني بنسبة 7٪ تقريبًا في أسبوع.

وقال التقرير، في قطاع الشراء للتأجير كان للتقلبات تأثير أكبر ، حيث انخفض عدد الرهون العقارية الجديدة المتاحة لأصحاب العقارات بنسبة 405 أو أكثر من 14٪ خلال نفس الفترة ، من 2748 صفقة إلى 2343 صفقة.

وتم تحذير الأسر التي تبحث عن صفقة رهن عقاري جديدة من توقع صفقات ذات معدل فائدة ثابت 5٪ فائضة في الأسابيع المقبلة بعد الماضي.

وأكد التقرير، أن ذلك أدى إلى سحب الآلاف من صفقات الرهن العقاري والمساهمة في ارتفاع الأسعار. من العديد من الإصلاحات الجديدة التي تزيد عن 6٪.

كما أنها تزيد من إلحاح الدعوات الموجهة إلى بنك إنجلترا والحكومة لمعالجة التضخم المرتفع بشكل عنيد في جذور ارتفاع الأسعار ، وسط تحذيرات من بعض الاقتصاديين من أنه قد يدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود العام المقبل.

وقال بول ديلز ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس ، إن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة والانكماش لخفض التضخم، وقال: "لا أرى كيف نخفض نمو الأجور ونخفض الضغوط التضخمية دون حدوث ركود".

وتقوم الأسواق المالية الآن بتسعير أربع ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا ، مما رفع سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي من 4.5٪ إلى 5.5٪ بحلول نهاية العام ، على الرغم من توقع ديلز بلوغ الذروة بنسبة 5.25٪ والركود في النصف الثاني من هذا العام.

ارتفاع أسعار الفائدة أسعار الفائدة الاستشارات الاقتصاد البريطاني الاقتصاديين الأيام القليلة الماضية

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