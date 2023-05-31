بينها حفلات مهرجان الطبول والفنون التراثية.. أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

يواصل مهرجان الطبول والفنون التراثية، فعالياته في يومه الخامس علي التوالي. وتبدأ جميع الفعاليات والحفلات في تمام التاسعة مساء، وجميع الحفلات مجانية.

يحتضن مسرح سور القاهرة الشمالي، بجوار بوابة النصر، حفل يتضمن عروض لفرق: "الفالوجا" من فلسطين. ومن مصر فرق: “الأنامل الصغيرة”، جامعة عين شمس، وفرقة أكاديمية الفنون.

وفي حديقة الطفل، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، تقدم فرق: فرقة ”كنعان" من فلسطين، ومن مصر عروض لثلاثة فرق هي: “سمعنا طبلتك”، “الفرقة القومية للآلات الشعبية”، وفرقة “بيب باند”.

أما بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب فيستقبل عروض دول: سيريلانكا، أندونيسيا، الجزائر، ومن مصر فرقة “الطبول النوبية”.

ــ ساعة أجابة فى نادى سينما الأوبرا

وفي السابعة مساء، يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، عرض الفيلم الروائي الطويل “ساعة أجابة”، ضمن فعاليات نادي سينما الأوبرا. والفيلم من إخراج مصطفى أبو سيف، وبطولة الطفل سليم مصطفى، غاده عادل، سوسن بدر وشريف سلامة.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل في الثامنة من عمره يحدث خلاف بينه وبين والده فيتمنى أن يكون له أبوين مختلفين، وتتحقق أمنيته ويتنقل بين أكثر من عائلة عبر مواقف خياليه طريفة.

ــ عرض" ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يقيم مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف التابع للمركز القومى للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "ملح الجبل" للمخرج الراحل طارق الميرغني.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول حياة العمال بإحدي القري في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتي يستخرجوا الملح من الجبل.

ــ احتفالية بالشاعر حسن طلب

وفي السابعة مساءً، تعقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بأرض الجزيرة، احتفالية بعنوان “حسن طلب – أمسية حوارية شعرية”.

يدير الأمسية الشاعر وائل السمري، ويلقي كلمة لجنة الشعر الشاعر أحمد سويلم، ويشارك في الأمسية كل من الناقد دكتور سعيد شوقي أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة المنوفية.



دكتور عادل ضرغام رئيس قسم النقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والفنان إيهاب كرم عازف ومطرب.

ــ الإعلام الجديد تحديات مهنية واجتماعية

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية، في الثانية عشرة ظهرا، ندوة بعنوان "الإعلام الجديد: تحديات مهنية واجتماعية"، بمركز المؤتمرات، قاعة الوفود بالمكتبة.

يشارك في الندوة كلا من: الدكتور سامي عبد العزيز؛ أستاذ الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويتحدث في موضوع "تغيير مناهج الإعلام وموقع الإعلام التقليدي في ضوء تحديات الإعلام الجديد".

ويتناول الإعلامي الدكتور محمد عبده؛ مقدم الأخبار بالتليفزيون المصري موضوع "الأخلاقيات المهنية في ضوء معطيات الإعلام الجديد"، بينما يطرح الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة "أبرز التحديات الإعلامية التي تثيرها وسائل الإعلام الجديد وسبل المواجهة".

وتدير الندوة الإذاعية إيناس جوهر؛ رئيسة الإذاعة الأسبق وأحد أهم رموز الإعلام في مصر.