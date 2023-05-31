الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ياسين منصور: 54% نموًا فى مبيعات باديا خلال الربع الأول من 2023

ياسين منصور
ياسين منصور

أعلن ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، عن نمو مبيعات الشركة بنسبة 22% خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بزيادة مبيعات مدينة باديا لتصل إلى 2.9 مليار جنيه خلال أول 3 شهور من العام الجاري بنسبة نمو سنوي 54%، وهو نفس معدل الزيادة في مبيعات المشروع خلال عام 2022، مضيفًا أن "باديا" استحوذت على نسبة 35% من إجمالي مبيعات "بالم هيلز" العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في 2023.

وأضاف "منصور"، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة والذي يعرض على قناة ON E، أن مشروع بالم هيلز نيو كايرو ساهم بشكل كبير في نمو مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير، بعد تحقيقه نموًا بنسبة 107% العام الماضي، نتيجة لقربه من العاصمة الإدارية الجديدة، كما ساهم مشروع بالم هيلز الإسكندرية كذلك في نمو مبيعات الشركة، بجانب المشروعات الأخرى، وحققت جميعها زيادة في المبيعات.

لا يتوفر وصف.

أشار ياسين منصور، إلى ارتفاع الإقبال بشكل كبير على منتج Ready To Move-وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري من مراحل سابقة. وأرجع ياسين منصور، سبب نمو الطلب العقاري إلى أن المواطنين يرون أن العقار مازال مخزن للقيمة، ولذا ارتفع الطلب على العقار سواء بغرض السكن أو الاستثمار، مضيفًا في هذا الصدد أن الراغبين في الاستثمار العقاري مقسمين إلى نوعين الأول شراء الوحدة لتأجيرها وتحقيق عائد دوري يسهم في سداد أقساط الوحدة، أو زيادة دخله، والنوع الثاني إعادة بيع الوحدة وتحقيق عائد مرتفع في ظل نمو الطلب بشكل ملحوظ.

وكشف "منصور"، حجم استثمارات المرحلتين الأولى والثانية من مدينة باديا وبلغ 32 مليار جنيه على مساحة 645 فدانًا، مقسمة بين 12 مليار جنيه للمرحلة الأولى على مساحة 368 فدانًا، و20 مليار جنيه للمرحلة الثانية على مساحة 270 فدانًا، هذا بخلاف استثمارات إنشاء جامعة باديا الدولية، ومدارس محلية ودولية، ونادي رياضي بوسط المدينة جاري العمل على إنشائها.

يذكر أن مدينة باديا تقع على مساحة 3 آلاف فدان ما يعادل 12 مليون متر مربع بمدينة أكتوبر الجديدة، وتضم المدينة 50 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفيلات وبنتهاوس وتوين هاوس وتاون هاوس، كما تضم 5 مدارس محلية ودولية، وجامعة باديا الدولية إضافة إلى أكبر نادي رياضي بغرب القاهرة.

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