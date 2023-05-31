الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية تستدعى السفير الفنلندى

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء السفير الفنلندي لدى موسكو أنتي هيلانتيرا، وإبلاغه بقرار تقليص الوجود القنصلي المشترك بين البلدين.


وأوضحت الخارجية الروسية - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية: "في 30 مايو، تم استدعاء السفير الفنلندي في موسكو أنتي هيلانتيرا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه بأن الجانب الروسي قرر إغلاق مكتب السفارة الروسية في لابينرانتا اعتبارا من 1 يوليو".


وفي الوقت نفسه، تم إبلاغ الجانب الفنلندي بالمغادرة من نفس تاريخ الموافقة على أنشطة فرعي بتروزافودسك ومورمانسك للقنصلية العامة لفنلندا في سان بطرسبورج، والتي كانت تعمل منذ أوائل التسعينيات.


كما أشارت الوزارة إلى أن "الجانب الروسي قرر في هذه المرحلة تقليص الوجود القنصلي المشترك مع فنلندا، لأنه لا يتوافق مع المستوى الحالي للعلاقات الروسية الفنلندية"

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