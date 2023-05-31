الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء الصومال يؤكد أولوية خلق بيئة تعاون تجارى لجذب الاستثمار

حمزة عبدي بري
حمزة عبدي بري

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، تركيز حكومة بلاده على خلق بيئة قائمة على التعاون التجاري من أجل جذب الاستثمار الدولي.

 

جاء ذلك خلال افتتاحه بري، أعمال مؤتمر الاقتصاد الوطني بالعاصمة مقديشيو، لتسليط الضوء على سبل عرض الفرص التجارية المتعلقة بالإنتاج المحلي في المجالات الزراعية والسمكية والصناعة والطاقة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

 

وأشار بري إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركات التجارية الخاصة في نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة إنتاج وتسويق الموارد الطبيعية، منوهًا بالعلاقات التجارية العريقة التي بين تربط بلاده مع إيطاليا، داعيًا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في الصومال.

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