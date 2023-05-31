الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عالم صينى: لا ينبغى استبعاد نظرية تسريب كورونا من مختبر

كورونا
كورونا

صرح عالم الفيروسات الصيني جورج جاو، بأن الصين حققت في ادعاء أن الفيروس جاء من المختبر، حيث قال المدير السابق للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه لا ينبغي استبعاد نظرية تسرب المختبر لأصول فيروس كورونا. 

وقال جورج جاو، عالم الفيروسات، إن فرعًا آخرًا من الحكومة الصينية حقق في نظرية التسرب في المختبر- وهو أول اعتراف من هذا القبيل بحدوث نوع من التحقيق الرسمي،  وقال: "لم يجدوا أي خطأ".

شغل جاو منصب رئيس مركز السيطرة على الأمراض حتى يوليو 2022، مما وضعه في طليعة التحقيقات الصينية في أصول كوفيد.

وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ووهان، وهي مدينة بوسط الصين، في ديسمبر 2019.

وأشارت دراسات عديدة إلى أن كوفيد ظهر على الأرجح من سوق رطب في ووهان، حيث بيعت حيوانات حية.

ومع ذلك ، فإن المدينة هي أيضًا موطن لمعهد ووهان لعلم الفيروسات، وهو منشأة بحثية تدرس فيروسات كورونا، وقد أدى ذلك إلى نظرية مفادها أن الفيروس ربما يكون قد تسرب من المختبر، والنظرية  التي رفضها خبراء الصحة العامة في البداية دفعها دونالد ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة، ونفت الصين بشدة ذلك.

وفي حديثه إلى "بي بي سي" ، قال جاو: "يمكنك دائمًا الشك في أي شيء، هذا علم، لا تستبعد أي شيء ".

ويشغل جاو الآن منصب نائب رئيس المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين ، وهي هيئة تمويل حكومية.

وقد أصيب التحقيق في أصول كورونا بالإحباط بسبب عدم تعاون الحكومة الصينية مع جهود تقصي الحقائق الدولية وتسييس القضية في الغرب، وأصبحت التساؤلات حول احتمال حدوث تسرب في المختبر مرتبطة بفكرة أن الفيروس قد تم إطلاقه عن عمد وخبيث في العالم، مما أدى إلى تأجيج نظريات المؤامرة.

ولكن منذ أن أصبح جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، بدأت السلطات في الولايات المتحدة في التعامل مع نظرية التسريب العرضي بجدية أكبر، في مايو 2021، أمر بايدن بإجراء تحقيق استخباراتي في الفرضية.

 في وقت سابق من هذا العام ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تقرير وزارة الطاقة الأمريكية المحدث والسري لعام 2021 قد خلص "بثقة منخفضة" إلى أن الفيروس ظهر على الأرجح من تسرب معمل - وهو استنتاج يتعارض مع تقارير عدد من المخابرات الأمريكية الأخرى. 

عالم صيني كورونا فيروس مختبر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

قتله صديقه وسط القمامة بالمرج ووالدته: هو العائل الوحيد لى

كوبري السادات.. متنفس جديد لأهالي وزوار الإسكندرية (صور)

الرئاسة الأوكرانية تعرب عن الاستعداد للتفاوض مع روسيا بشروط خاصة

حبس قائد سيارة متهم بدهس طبيب وابنته فى مدينة نصر

الخارجية الروسية تستدعى السفير الفنلندى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)