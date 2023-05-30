الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يطالب بنقل رُفات الشخصيات التاريخية إلى "مقبرة الخالدين"

محمد الباز
محمد الباز

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، بنقل رُفات جميع المقابر التاريخية للشخصيات المصرية البارزة كـ "طه حسين"، وتخصيص مقابر لهم تتحول إلى مزار سياحي.

وأضاف الباز في لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "طالبت أيام الجدل حول هدم مقبرة طه حسين بعمل مقبرة للخالدين، سمّوها مقبرة أعيان مصر"، كما طالب بعرض شواهد القبور التاريخية في المتاحف.

وتابع "في موضوع المقابر ما يكتب على فيسبوك وما ينشر من صور عن إزالة المقابر لا يعبر عن واقع الأمر، وهو اجتزاء لحالة على الحكومة أن توضحها، وعلى محافظ القاهرة أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا يوضح ويكشف فيه الحقائق للناس".

وواصل رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور": "أتصور أن من صاحوا وقت الجدل حول مقبرة طه حسين ميعرفوش هىّ فين، ولا حد قرأ له الفاتحة".

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