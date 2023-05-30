مساعد وزير المالية: الجمارك شهدت طفرة كبيرة جدا خلال آخر 4 سنوات (فيديو)

كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، تفاصيل التطويرات التي طرأت على الجمارك، ودورها في تخفيف الأعباء على المواطنين، قائلة: “إننا نعمل على تطوير الجمارك خلال الأربع سنوات الماضية، حيث حدث طفرة كبيرة جدًا”، لافتة إلى أن منظومة نافذة ساهمت بدور كبير جدًا، معقبة: "الناس كانت بتمشي في الموانئ تحمل ملف وتأخذ إمضاءات، من أكثر من موظف وأكثر من جهة، أصبحت الآن هذه الجهات ترى بعضها على السيستم، وتعمل جميعها في نفس التوقيت".



وأضاف منى ناصر، خلال لقاءها ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن زمن الإفراج انخفض حتى أقل من الثلث، لافتة إلى أن زمن الإفراج يتم ترجمته كنقود، فضلاً عن القدرة على إصدار أي إحصائية نحتاجها.



وعن تطوير منظومة الـ “أي سي آي”، أو ما يعرف بمنظومة "التسجيل المسبق"، قالت إنه تم العمل على تطوير منظومة الـ أي سي آي منذ أكتوبر 2021م، لافتة إلى أن المنظومة تغيرت كثيرًا حيث تطورت وتحوكمت، كما تم تحميل عليها أشياء أخرى حتى يتم الاستفادة منها.

