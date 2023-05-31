أسباب تغيير مكان إقامة كارلوس أوسوريو

قام مسؤولى نادى الزمالك، بالاتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، للفريق الأول لكرة القدم، على تغيير مكان إقامته من الفندق الذي تواجد به خلال الفترة الماضية، إلى شقة في مدينة 6 أكتوبر بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادى.

ونفى مسئوولي القلعة البيضاء، ما تردد عن هروب خوان كارلوس أوسوريو من فندق الإقامة بسبب عدم دفع مستحقات الفندق، متابعًا: «لا توجد أي التزامات مالية على المدير لدى الفندق، وأن مغادرته الفندق يعود لرغبة إدارة الزمالك فى توفير النفقات بالإقامة فى شقة بأكتوبر».

فيما توج مصطفى شلبي لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة عقب نهاية المباراة مباشرة من مراقب اللقاء، وحرص شلبي على التوجه للجماهير من أجل تحيتهم بعد تسلم الجائزة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.