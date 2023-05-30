قافلة ثقافية شاملة.. "حياة كريمة" تعزف لحنا جديدا في "بلهاسة" المنيا (صور)

أقيمت فعاليات اليوم الثاني من القافلة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك بقرية بلهاسة، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الإقبال والتفاعل الكبير من أبناء القرية.

ورش حرف يدوية وتراثية لفتيات القرية وفعاليات للموهوبين

تضمنت الفعاليات التي استضافها مركز شباب القرية، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المكثفة، وتنوعت بين الورش التراثية لفتيات القرية ورشة حلي للمدربة حورية عصمت، وورشة تطريز وبري للمدربة إيناس حسين، وورشة تشكيل بالورق للمدرب خالد عبد المجيد، وورشة خيوط المكرمية للمدربة شيرين محمد عفيفي، وورشة رسم حر على الورق للمدرب أشرف عبد الجواد، وورشة حرق على الجلد للمدربة منى محمد عبد العزيز.



كما أقيمت ورشة لاكتشاف المواهب من قبل الإدارة العامة للمواهب في مجال الفنون التشكيلية للمدربة جيهان مبروك، تم خلالها التوعية بتنمية مواهب الأطفال والشباب والتوعية بتنميتها والعمل على رعايتها في مجال الرسم والتلوين. وتم إهداء مجموعة من إصدارات قصور الثقافة للأطفال والشباب من أهالي القرية.

لقاءات تثقيفية حول الإعلام والسوشيال ميديا

وحول "دور الإعلام في توعية المجتمع وتأثير السوشيال ميديا في حياتنا" أشار الصحفي محمد خضير إلى أنه يجب التعامل مع إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، لأن تأثير السوشيال ميديا في حياتنا لا ينطوي على السلبيات فقط، لكنها تعتبر أداة يمكن تطويعها للحصول على بعض الإيجابيات التي تجعل الحياة أفضل وتجنب السلبيات، موضحا أن من أهم الإيجابيات التي يمكن الحصول عليها من هذه المواقع هي تبادل الخبرات، ونشر الإعلانات والتعبير عن الرأي بكل موضوعية، وإقامة حملات التوعية، وخلق فرص العمل.

فعاليات بالتعاون مع شركة مياه الشرب وصندوق مكافحة الإدمان

وأقيمت مجموعة من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقدم محمد نعمان مدير التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا لقاء توعويا حول أهمية ترشيد استهلاك المياه العزبة، وخاصة أن مبادرة "حياة كريمة" تقدم خدمات بالقرى من خلال إنشاء محطات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى دور الشركة في تقديم الخدمات الخاصة بالمياه.

وقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمنيا نشاطا توعويا للأطفال وشباب القرية من خلال المشاركة بنشاط "السلم والدخان"، ونشاط ارسم ولون واكسب، ونشاط "اعرف وصحح الغلط"، ونشاط "ارسم واعرف". بالإضافة إلى تقديم هدايا للأطفال، وقدمت إسراء رفعت، لقاء توعويا عن دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

أمسيات شعرية وعروض فنية وفقرات للأطفال

وفي البرنامج الثقافي والفني خلال اليوم أقيمت أمسية شعرية تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية من شعراء مغاغة والمنيا، حيث قدم الشاعر والأديب أديب عبد السيد حنا، قصيدة بعنوان "قدسنا الغالي"، وقدم الشاعر فايز احمد، وقدم قصيدة بعنوان "مفيش مستحيل".

وقدم عرض فني لفرقة عرائس ماريونت للفنان جمال الشرنوبي والفنان محمد راتب، والفنانة يارا محمد، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الأطفال والشباب، واختتمت الفعاليات الفنية بعرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد شحاته، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات والفقرات الشعبية والتنورة والعصا.

جاءت الفعاليات بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف على تنفيذ الفعاليات، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، ومروان محمد ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعديد من التنفيذيين وأبناء القرية.

يشار إلى أن فعاليات الأسبوع السابع عشر من مبادرة حياة كريمة الثقافية أطلقتها قصور الثقافة أمس الاثنين، وتستمر حتى 5 يونيو المقبل، بمشاركة بعض قطاعات وزارة الثقافة وعدد من الوزارات والمؤسسات، وتنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي "فرع ثقافة المنيا"، والإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية.