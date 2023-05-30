أكاديمى: الذكاء الصناعى يهدد فرص العمل وقد ينتج أسلحة خارج سيطرة البشر

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الذكاء الصناعي له مزايا وعيوب، لافتًا إلى أن الحديث عن أن الذكاء الصناعي سيهدد فرص عمل محددة أمر حقيقي، لكن في المقابل سيحقق الذكاء الصناعي فرص عمل جديدة.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الذكاء الصناعي يهدد الخصوصية، فضلًا عن مخاوف من صناعة سلاح خارج سيطرة البشر، وفقدان القدرة على التحكم في الأسلحة.

وأوضح كمال، أن هناك فجوة رقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي، وهذا الفارق سيظهر بقوة مع الذكاء الصناعي.

وأوضح أنه مرتبط بالتحولات التكنولوجية الضخمة التي يشهدها العالم، ولا يؤثر فقط على حياة الأفراد، ولكنه يؤثر على توازنات القوى في العالم المرتبطة بالتكنولوجيا التي تؤثر بشكل قوي للغاية على الاقتصاد، كما أن توازنات القوى العسكرية مرتبطة أيضًا بشكل مباشر بالتكنولوجيا.

وأشار إلى أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يقع في المقام الأول على التكنولوجيا المتقدمة، وبكين تستثمر بشكل كبير في مجال التكنولوجيا، وحققت قفزات كبرى في هذا المجال، مما يهدد الغرب الذي يمتلك ميزة نسبية في التكنولوجيا المتقدمة.