“سهرة تحت تهديد السلاح”.. تأجيل محاكمة المتهمين بابتزاز رجل أعمال لـ15 يوليو

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رجلين و3 فتيات، بتهمة تصوير مقاطع فيديوهات لرجل اعمال في أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء علي ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح، لجلسة 15 يوليو.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، رجلين و3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصوير مقاطع فيديوهات لرجل أعمال في أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء علي ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين “محمد و ممدوح و إيمان وياسمين ورباب” خطفوا بالتحايل المجني عليه “محمود.م” إذ اتفقوا فيما بينهم علي مشروع إجرامي يتضمن اختطاف المجني عليه لسرقته وإكراهه علي تحرير سندات مثبته لدين، ووضعوا لذلك مخططا محكما، بدأوا تنفيذه باستدراج الثالثة له إلى حيث تقطن الرابعة بأكتوبر-لعلاقة سابقة فيما بينه والمتهمة الثالثة، وما أن وصل للمسكن وانفرد بالخامسة حتى باغته الأول والثاني مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء محل التهمتين الرابعة والخامسة متعدين عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات - ابانها التقرير الطبي، فانصاع لهم، وتمكنوا بتلك الطريقة من إقصاءه عن من يذود عنه.

واقترنت الجريمة بجناية أخرى؛ هي أنهم وفي ذات الزمان والمكان آنفي البيان هتكوا عرض المجني علية سالف الذكر بالقوة، كما سرقوا المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، إذ اشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله.