عبدالمنعم سعيد: السرعة في عملية التغيير التكنولوجي مرعبة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن السرعة في عملية التغيير التكنولوجي مرعبة، والذكاء الصناعي عبارة عن محاكاة الكومبيوتر للذكاء البشري.

وأضاف سعيد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإنسان بسلوكه البشري قادر على القيام بالكثير من الأعمال في وقت واحد مثل الحديث والقراءة في نفس الوقت، وهناك محاولة لإعداد شبكات شبه عصبية لمحاكاة المجال الدماغي البشري، أو إعداد برامج تعتمد على الخوارزميات لكي تقوم الآلة بتحليل المعلومات بصورة مماثلة للبشر، مشيرًا إلى أن مصر لم تستوعب الثورة الصناعية الثالثة حتى الآن، منوهًا أن استيعاب الثورات الصناعية أمر مهم للغاية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الصناعي عبارة عن فتح بشري جديد، الكومبيوتر يعمل على حفظ البيانات، ويحلل بعض المعلومات، لكن من خلال الذكاء الصناعي، يمكن له أن يقوم بعمليات تسويق لملايين البشر في نفس الوقت، أو إعداد وتجهيز بعض الأوراق القانونية بصورة مماثلة للمحامي.

وأردف: «الذكاء الصناعي يخلق حالة من البرمجة في الآلة لتكييف سلوكها في التعامل مع شئ معين، مثل تقديم الطعام أو قيادة السيارة، ويوجد ذكاء صناعي ضعيف يعتمد على عمليات تصحيح بعض الكلمات الخاطئة، أو إصلاح بعض الاشياء بصورة تلقائية، وهناك ذكاء صناعي واسع يعمل على إنقاص الوعي الذاتي الخاص بأفكار معينة، ومن الممكن استخدامه في مجال الرعاية الصحية.

واختتم مؤكدًا أن العالم ما زال يعيش في العصر البرونزي للذكاء الصناعي .