1 يونيو.. الكنيسة الأرثوذكسية تُطلق فيلمها الوثائقي "خطوة عزيزة"

أعلن الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، عن إطلاق الفيلم الوثائقي “خطوة عزيزة”، يوم الخميس الموافق الأول من يونيو.

ويتناول الفيلم مسار العائلة المقدسة ورحلتها في أرض مصر، في مبادرة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها إنتاج فيلم وثائقي عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، من قبل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، حيث اهتم المكتب الإعلامي والعلاقات العامة في الكنيسة بإصدار هذا العمل، بالتعاون مع الآباء أصحاب النيافة مطارنة وأساقفة أبرشيات ومناطق محطات مسار العائلة المقدسة في مصر.