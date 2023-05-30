أستاذ قانون جنائي يكشف تفاصيل مشروع قانون جديد يستهدف الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد

أوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يستهدف الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد، قائلاً، إن البرلمان المصري دائمًا يعني برصد بعض أوجه القصور في التشريعات القائمة، ويبادر فورًا في إصلاحها.

وأضاف السعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أن البرلمان المصري حقق نهضة تشريعية رائعة يشهد عليها القائمين على أمر القانون في مصر.

وعن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد، أوضح أن المشروع يرتكز على نقطتين أساسيتين؛ النقطة الأولى، أنه في حال امتلاك شيك بمليون جنيه، وعند الذهاب به إلى البنك وجد الرصيد بـ 500 ألف جنيه، فإنه في هذه الحالة البنك لا يسحب الشيك وإنما يعطي رفض عليه، معقبًا: "في هذه الحالة البنك يصرف الشيك، أي يصرف الجزء المتاح من الرصيد، ويؤشر على ظهر الشيك، بأنه تم سداد مبلغ 500 ألف جنيه، والجزء المتبقي من الشيك يتم التحرك فيه بدعوة قضائية".