بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية.. هانى شنودة: الدولة مقدرة مشوارى الفنى

بعد تجربة موسيقية ممتدة؛ ودعم كبير قدمه للمواهب الشابة التي تحولت بفضل هذا الدعم إلى نجوم؛ وفرقة المصريين التي طافت لاقت إجماعًا عربيًا، فاز اليوم الملحن والموزع الموسيقى هاني شنودة بجائزة الدولة التقديرية يى الفنون.

ولكن ماذا يفعل هاني شنودة بعد إخباره بالجائزة؟ .. سؤال عرضناه عليه فما كان منه إلا أنه أكد على وجوده الآن في الاستوديو لتجهيز موسيقى جديد لأعمال قادمة.

وبسؤاله هل إعلان فوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون جاء متأخرًا فى رحلة عطائه؟، قال لـ"الدستور": "التأخير والتقديم مسألة لا تقدم ولا تؤخر.. ولكن ما أعرفه أن معنى جائزة الدولة بالنسبة لي أن الدولة مقدرة المشوار الفني من أول أغنية لأخر موسيقة تصويرية.. وأنها لها معنى كبير عندي لأنها جائزة تمثل الشعب المصري والدولة المصرية، ولأننا شعب وأرض فهي جائزة المصريين لي".

وكانت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعلنت أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

حصل عليها في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، و الدكتور حسن السعدي، والأستاذ صلاح سالم.

هاني شنودة ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية بمصر.

ولد هاني شنودة بطنطا بالمملكة المصرية عام 1943م، تخرج من كلية الموسيقى عام 1966م، وبعد ذلك التحق بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار".