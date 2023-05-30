الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بالاتجار في المخدرات بالمرج

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة حال تواجدهما في منطقة المرج بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، حال وجودهما بدائرة القسم مستقلين سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البودر، إضافة إلى بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والسيارة لتسهيل تحركاتهما والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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