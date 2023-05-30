الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحقق انتصارًا صعبًا فى اللحظات الأخيرة على طلائع الجيش

الزمالك
الزمالك

حقق فريق الزمالك انتصارًا صعبًا وهامًا على حساب ضيفه طلائع الجيش، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والعشرين؛ لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

لاعبو الزمالك سيطروا على أحداث الشوط الأول، لكنهم وجدوا صعوبة في الوصول لمرمى طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 42، أطلق مصطفى شلبي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش ببراعة.

وفي الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه دونجا بعد عرقلته محمود وادي لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 53.

وكاد أحمد أيمن منصور أن يسجل هدفًا لطلائع الجيش في الدقيقة 79، بتسديدة رائعة على الطائر من متابعة للركلة الركنية المُرسلة من الجهة اليمنى، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 81، ارتقى محمد فتح الله لمقابلة كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن تسديدته ارتطمت بأحد زملائه قبل أن تسكن شباك الزمالك.

واستطاع حسام عبدالمجيد، تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 88، بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى.

وأكد إبراهيما نداي انتصار الفريق الزملكاوي، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 92، بضربة رأسية رائعة، من متابعة للكرة العرضية المرسلة من مصطفى شلبي من الجهة اليسرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك لـ50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري

أما عن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبدالله نيمار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - أحمد فتوح.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري.

الزمالك طلائع الجيش الدوري حسام عبد المجيد إبراهيما نداي

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