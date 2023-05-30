"عمل لعبة عليا".. حورية فرغلى تحكى تصرفات مريبة لـ نزار الفارس أثناء وجوده بمنزلها

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن الإعلامي نزار الفارس كلم المسئولين عن شغلي ليتم الاتفاق على إجراء حوار معي، معقبة: "بلغوني إنه عايز يجي من العراق مخصوص ويصور معايا حلقة مخصوص، وبيني وبينك اتكسفت ووافقت".

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الإعلامي نزار الفارس جاء أمس إلى منزلي، لافتة إلى أنه جاء بكمية غير طبيعية من أجهزة الإضاءة والتصوير، وكأنه سيصور فيلمًا، معقبة: "أول مرة أشوفه وعمري في حياتي ما شفته، سلمت عليه وقولتله فرصة سعيدة جدًا".

وتابعت: "أنا ساكنة أمام نادي الجزيرة، فالمنظر عندي من البلكونة حلو، فقالي المكان هنا جميل، قولتله أه، خاصة أن الشقة دي كانت للموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، يعني لها تاريخ، وهو طول الوقت ماسك الموبايل، وأنا فاكراه بيبعت مسجات أو بيعمل حاجة، لكن هو كان قاعد عمال يصور".

وأشارت إلى أن الأسئلة التي طرحها خلال اللقاء كانت أسئلة مملة، معقبة: "الناس زهقت منها، لأن كل الناس عرفت قصتي، وعرفت كل حاجة، ومش عايزين نعيد نفس الكلام".

وتابعت: "تطرق إلى موضوع ارتباطي، وإزاي إن أنا مش مرتبطة، فكنت برد عليه بمنتهى الأدب، بقوله مفيش نصيب، ومش عارفه أقولك إيه، لكن أكيد في يوم من الأيام هرتبط وأعيش مع حد، وفي آخر الحلقة سألني إنتي بتحبي المطرب العراقي ماجد المهندس؟ فقولت له الحقيقة أنا مسمعتش له إلا أغنية أو أغنيتين، قالي طيب سمعتي آخر أغنية له، قولتله لا، قالي طيب مكن أسمعهالك، قولتله اتفضل، وشغل الأغنية وإداني إيده بيطلب إني أرقص معاه، وكل ده وأنا فاهمة إن الناس بتشيل الأجهزة، وإن التصوير انتهى".

وأردفت: "اكتشفت إن التصوير مكنش ليا خالص، وهو عامل اللعبة دي مش عارفة ليه، وبعدين نزل من عندي وكتب إنه هيتجوز حورية فرغلي".