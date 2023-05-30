هشام بدر: الطريق متاح أمام الجميع لتقديم المقترحات الخضراء القابلة للتنفيذ (فيديو)

قال السفير هشام بدر، منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن الدولة المصرية تفتح الطريق أمام جميع المصريين الذين يريدون تقديم مقترحات خضراء ذكية لإنتاج الطاقة النظيفة المتجددة.

إحلال الطاقة المتجددة

وأكد السفير هشام بدر، خلال مداخلة له ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تطلب المشروعات والمقترحات القابلة للتنفيذ، معبرًا: "رئيس الوزراء قام بتكريم 162 مشروعًا من مختلف المحافظات".

التلوث البيئي

وتابع: "بالرغم من أن الدولة المصرية من أقل الدول المسببة للتلوث إلا أنها تسير على قدم وساق لإحلال الطاقة النظيفة بدلًا من الطاقة غير المتجددة؛ للحفاظ على كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية، كما أن المبادرة تعمل على منح المواطنين حلولا فى استخدام البيئة وتحقيق الربح، إضافة إلى تدشين برامج تدريبية في الجامعات المصرية أجمع".