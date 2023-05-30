الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجدي البدوي: إعادة التعاونيات للمشهد يفيد الاقتصاد واتفقنا على قانون موحد لها

مجدي البدوي مقرر
مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار

قال مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس مجرد كيان يناقش مجموعة من الموضوعات، ولا بد من استمرار دوره، مؤكدًا أنه بديلا عن مؤسسات الدولة لكنه نافذة لطرح الأفكار والرؤى المختلفة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز": “يهمنا ندخل الجمهورية الجديدة وكلنا متفقين على 70% من الموضوعات التي كانت محل جدل”.

ولفت إلى أن كل الأطراف التي شاركت في جلسة التعاونيات أجمعت على طريق واحد لحل مشاكل التعاونيات وإعادتها للصدارة مرة أخرى، والكل كان محدد الهدف، وكان ذو رأي واحد في طريقة الإصلاح.

وأشار إلى  أن هناك 5 قوانين للتعاونيات، وتم الاتفاق على وجود قانون موحد للتعاونيات، وإنشاء بنك للتعاونيات لتمويل المشروعات، وإنشاء جامعة تعاونية لنشر الثقافة التعاونية.

 

ولفت إلى أنه في ظل المناقشات في الحوار الوطني، اتفق الجميع على أن نمط التعاونيات في السابق لم يعد صالحا، وأصبح النمط معقدا لدخول أطراف أخرى في السوق، ولا بد من تطوير النمط بآليات جديدة وتكنولوجيا جديدة من أجل المنافسة، فلو توفر التمويل اللازم ستنجح المشروعات، لكن لو لم يتوفر لن تنجح، منوهًا أن مجلس إدارة الاتحاد العام التعاونيات في اجتماعه أمس، أصر على المضي قدما في التوصيات التي طرحت الأسبوع الماضي.

 

وذكر أن اللجنة تتعامل مع شبكة من أصحاب المصالح والمتفاعلين تتغير حسب القضية التي تتم مناقشتها، والأهم خلال النقاش ترتيب الأولويات، بخاصة مع النقابات المهنية، وأوضح أن التعاونيات دورها تقديم خدمات بأسعار معينة، وافتقدنا دورها، وبحثنا عن بديل لها ولم نجد، وبالتالي هي ركن أساسي من الاقتصاد المصري، ورغم أنها لا تعمل بكفاءتها العالية فهي تسهم بـ70 مليار جنيه في السنة.

 

وأوضح أن التعاونيات إذا دخلت في المبادرات الخاصة بدعم المواطن ستساعد بشكل أكبر في رفع العبء، وهم يعملون الآن على إنشاء مدارس تعاونية بمصروفات أقل، فهي منظومة ضخمة وإعادتها للمشهد تفيد الاقتصاد، وستقلل نسبة البطالة.

الحوار الوطنى التعاونيات قوانين التعاونيات

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