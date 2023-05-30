الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زيزى مصطفى.. وجه القمر

زيزى مصطفى
زيزى مصطفى

قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضى، اختارها المخرج صلاح أبوسيف، والأديب نجيب محفوظ، وهى فى الرابعة عشرة من عمرها، للمشاركة فى فيلم «بين السما والأرض» من إنتاج عام ١٩٥٩، مع الفنانة هند رستم، وقد تعرف جمهور السينما المصرية عليها وأحبها، لتبدأ رحلتها فى عالم الفن.

هى الراحلة زيزى مصطفى، التى ولدت فى ٢ يونيو ١٩٤٥ بالقاهرة، لأسرة تحب الموسيقى والفن، وحصلت على دبلوم الفنون التطريزية، قبل أن تهوى عالم الفن، وتقرر أن تخوض التجربة، حيث استطاعت أن تجسد العديد من الأدوار المختلفة، فنجحت فى تجسيد دور الفتاة المراهقة ضمن أحداث فيلم المراهقات، والفتاة الريفية من خلال فيلم «البوسطجى»، وأيضًا شخصية دلال زوجة تاجر المواشى التى تقع فى غرام الأديب كمال، خلال أحداث مسلسل أحلام الفتى الطائر، ودور الأم فى العديد من أعمالها الدرامية.

ورغم أن بدايتها كانت من خلال السينما إلا أنها أحبت التليفزيون ووجدت فيه نفسها لما له من قاعدة جماهيرية واسعة، فتعددت المسلسلات التى شاركت فيها، وبلغ إجمالى الأعمال الدرامية التى شاركت فيها ما يزيد على ٢٠٠ مسلسل، و٤٤ فيلمًا.

ومن أبرز أعمالها السينمائية: المتمردون، والنشال، وزوجة رجل مهم، وزائر الفجر، وصور ممنوعة، وحرامية فى كى جى تو، وشبر ونص، وصايع بحر، وزوجتى والكلب، وبنات فى الجامعة، والعاشقات، كما شاركت فى عدد من المسرحيات ومنها «عبود عبده عبود».

أصيبت بمرض فى القلب واضطرت لاعتزال الفن قبل وفاتها بعام واحد، وكان آخر أعمالها التى شاركت فيها مسلسل «راجل وست ستات»، وتوفيت فى منزلها بمصر الجديدة، يوم ١٣ فبراير عام ٢٠١٨ عن عمر ناهز ٧٣ عامًا.

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