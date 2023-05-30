الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بائع الجاز| عم محمد: علمت منها ولادى.. ابنتى تدرس الطب.. والزباين شبه اختفوا

بائع الجاز
بائع الجاز

قديمًا كان بائع الجاز أحد أهم الأشخاص الذين يبحث عنهم المواطنون فى الشوارع، وكان الشخص الذى يجوب الشوارع بعربة كارو يحمل عليها خزانًا أسطوانيًا ينتهى بصنبور وقُمع معلق فى أحد جوانبه، وبأصوات مرتفعة ينادى لتنبيه الزبائن. مشهد مألوف، لكنه بات نادرًا فى الوقت الحالى.

بين أزقة وشوارع حى الدرب الأحمر، يبحث عم محمد، ٥٠ عامًا، عن زبائن للجاز «السولار»، وبصعوبة بالغة يعثر على مشترين، ورث هذه المهنة عن والده، لكن قديمًا كانت مهنة رائجة، لأن عددًا كبيرًا من المواطنين كانوا يعتمدون على الجاز فى الإنارة وفى تموين البوابير للطهى وتسخين المياه، لكن الانتشار الواسع للكهرباء والآلات الحديثة قضى على كل ذلك.

عم محمد قال إنه يعمل فى المهنة منذ سنوات بعد وفاة والده، وكانت رائجة على عكس الوقت الحالى، إذ لم يبق له من الزبائن سوى أصحاب ورش اللحام والحدادة فقط. 

وأضاف: «من خلال بيع الجاز تمكنت من تعليم أبنائى، ومن بينهم طالبة فى كلية الطب».

وتابع: «يوميًا أخرج للعمل فى الصباح بعربتى وحصانى وأجوب الشوارع لأبيع الجاز لزبائنى المعروفين، وفى المساء أبحث عن بعض فرص لكسب الرزق فى أعمال أخرى لأتمكن من توفير نفقات أسرتى».

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