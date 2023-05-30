"العائدات للغناء".. نجمات الطرب لـ«الدستور»: لن نقدم إلا أعمالًا تليق بجمهورنا

يعود عدد من كبار المطربات اللاتى ابتعدن عن الساحة خلال الفترة الماضية إلى الغناء مرة أخرى بمجموعة من الأعمال القوية، التى طُرح بعضها ويُطرح البعض الآخر قريبًا على مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية المختلفة.

نادية مصطفى: ضعف الإنتاج وراء ابتعادى عن الساحة

المطربة الكبيرة نادية مصطفى أبرز العائدات، إذ طرحت ألبومًا جديدًا بعنوان «يسلملى ذوقهم» التى حرصت على تصوير أغانيه «فيديو كليب» بمنطقة أهرامات الجيزة، بالتعاون مع المخرجة رودينا حاطوم.

وتعاونت المطربة مع الشاعرة الغنائية نور عبدالله والملحن مصطفى العسال، والموزعين الموسيقيين إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وقالت نادية مصطفى إنها سعيدة بردود أفعال الجمهور حول فيديو كليب «يسلملى ذوقهم»، معبرة عن سعادتها بتحقيق الأغنية مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

وأشارت إلى أنها تأنت كثيرًا قبل اختيار هذه الأغنية وتقديمها للجمهور، خاصة أنها كانت تريد العودة بعمل فنى يليق بالمستمعين، الذين اعتادوا سماع نوعية معينة من الأغانى التى تؤديها.

وأضافت أنها اختارت «يسلملى ذوقهم» بعد جلسات عمل جمعتها بالملحن مصطفى العسال، وأجرت مفاضلة بين أكثر من أغنية، وشعرت بأن «يسلملى ذوقهم» قريبة إليها بشكل كبير، وقررت تقديمها للجمهور، خاصة أن كلماتها من إبداعات الشاعرة نور عبدالله.

وتحدثت عن سر غيابها عن الساحة خلال السنوات الأخيرة، وإحجامها عن تقديم أعمال جديدة للجمهور، قائلة: «الساحة الغنائية تمر بأزمة كبيرة، وهى عدم وجود شركات إنتاج موسيقية، تهتم بالمطربين والمواهب التى تستحق أن يسمعها الجمهور».

وتابعت: «هذه الأزمة دفعت عددًا كبيرًا من نجوم الطرب لإنتاج أعمالهم الغنائية على نفقتهم الخاصة كى يستطيعوا الاستمرارية، ولكن هناك العديد من الأصوات الجميلة التى لا تستطيع أن تنتج لنفسها».

ووجهت الشكر للشركة المنتجة لكليب «يسلملى ذوقهم» على التعاون معها واهتمامها الكبير بالعمل، حتى خرج بهذه الصورة المشرفة للجمهور.

وعن التعاون مع المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، قالت: «الشركة المنتجة عرضت عليها عددًا من الأعمال المصورة لأكثر من مخرج، وكانت من بينها أعمال رودينا حاطوم، التى شعرت بأنها متمكنة ولديها رؤية خاصة فى الأعمال التى قدمتها مع كبار النجوم».

وأشارت إلى أنه عندما جمعتها جلسات عمل للوقوف على الخطوط العريضة لمشاهد وفكرة «الفيديو كليب»، شعرت بأنها حريصة بشكل كبير على إخراج العمل بشكل لائق، وكانت تعمل من قلبها وبكل جهد، وكان هناك تفاهم واقتراب فى وجهات النظر بينهما.

شذى حسون: غنيت «حلم عمرى» بالمصرى.. ونفسى أختم مسيرتى فى بلد الأهرامات

المطربة العراقية شذى حسون قررت العودة إلى الساحة بألبوم غنائى جديد، افتتحته بـ«فيديو كليب» أغنية تحمل اسم «حلم عمرى» قدمتها باللهجة المصرية، وتعاونت فيها مع المخرج فادى حداد، والشاعر الغنائى حسام سعيد، والملحن محمد زعفرانى، والموزع الموسيقى تيام طارق.

وقالت «شذى» إنها قررت العودة من جديد، من خلال السوق المصرية، وتقديم عدد من الأغنيات الجديدة ضمن ألبومها باللهجة المصرية، وتتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين من مصر والوطن العربى.

وأشارت إلى أنها تحضّر فى الوقت الحالى عددًا من الأغنيات باللهجة المصرية، من ألحان المطرب رامى صبرى.

وأضافت أنها صورت «الفيديو كليب» فى لبنان، تحت قيادة المخرج فادى حداد، معربة عن سعادتها بردود الأفعال حول الأغنية، خاصة أنها حققت نحو ٤ ملايين مشاهدة فى وقت قصير، منذ طرحها عبر موقع «يوتيوب»، معتبرة ذلك تكليلًا للمجهود الكبير الذى بذلته، رفقة صناع العمل أثناء التحضيرات له، وتصويره الذى تم خلال شهر رمضان الماضى.

وتابعت أنها تريد أن تختم مسيرتها الغنائية فى مصر ووسط الجمهور المصرى، قائلة: «كل الناس بتبدأ من مصر وأنا حبيت أنهى مسيرتى فى مصر».

وكشفت عن المطربين الذين تتمنى أن تتعاون معهم فى أغنياتها على طريقة الـ«ديو»، قائلة إنها تعشق أصوات محمد حماقى ورامى صبرى ومحمود العسيلى، مؤكدة أن مصر تضم عددًا كبيرًا من الأصوات الرائعة.

وتمنت شذى تقديم «ديو» مع النجم محمد حماقى، مضيفة أن له طابعًا خاصًا فى الغناء وأسلوبًا مميزًا.

أنوشكا تقدم أغنية لـ «بهاء الدين محمد»

تعود النجمة الكبيرة أنوشكا للغناء بعد فترة غياب بأغنية جديدة تتعاون فيها مع الشاعر بهاء الدين محمد، كما تحيى حفلًا فى أكتوبر المقبل بعد فترة توقف عن الحفلات. وقررت «أنوشكا» التركيز خلال الفترة المقبلة على الغناء، الذى عرفها الجمهور من خلاله، وتألقت فيه وقدمت عددًا من الأغنيات و«الدويتوهات» المهمة، منها «بلاد طيبة» مع الكينج محمد منير. ومن المقرر أن تعقد جلسات عمل مع عدد من الصناع، لاختيار ألحان وأغنيات جديدة، كما تحدد موقفها من عدد من عروض الحفلات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

بسمة بوسيل تعود بعد 11 عامًا

بعد الانفصال عن النجم تامر حسنى، تعود الفنانة الشابة بسمة بوسيل للغناء من جديد، بعد أن توقفت منذ زواجها بـ«حسنى» عام ٢٠١٢ حتى تتفرغ لرعاية المنزل.

وخلال الأيام الماضية، بدأت «بوسيل» فى التحضير لعدد من الأغنيات، وظهرت مؤخرًا مع مهندس الصوت مصطفى رءوف لاختيار أعمال جديدة.