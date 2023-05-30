تفاصيل اجتماع شباب النواب واللجنة الأولمبية لحسم المشاركة في البطولة العربية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية الأولمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر شهر يوليو 2023، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة أعضاء مجلس النواب .

واستهلت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر خلال الفترة من 5 – 15 يوليو 2023 والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصري والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة ومعتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء الاجتماع وفقا للتوصية الصادرة من لجنة الشباب في اجتماعها يوم الأحد الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد اللجان الأولمبية العربية واتحاد الاتحادات الرياضية العربية لدراسة المشاركة بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر وإفادة لجنة الشباب والرياضة بما انتهت إليه دراسة اللجنة المشتركة من حيث المشاركة بالبطولة من عدمه.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة إصدار اللجنة الأولمبية المصرية قرارها الخاص بدورة الألعاب العربية بالجزائر سواء بالمشاركة او عدم المشاركة او المشاركة الجزئية مشفوعاً بالأسباب الفنية على أن يتم إرسال الخطاب اليوم إلى وزارة الشباب والرياضة.



يذكر أن النائبة سحر طلعت مصطفى، عضوة مجلس النواب، أثارت في اجتماع اللجنة يوم الأحد الماضي أزمة عدم إضافة العديد من الألعاب إلى دورة الألعاب العربية المقرر تنظيمها في الجزائر في يوليو المقبل، وخاصة تلك التي تتميز بها مصر والتي تحصد فيها مراكز متقدمة، مثل التايكوندو والفروسية والرماية ومصارعة السيدات ورفع الأثقال.

وتساءلت النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال الاجتماع، عن سبب عدم إضافة هذه الألعاب، مما يضيع فرص مصر القوية لتحقيق الفوز والحصول على الميداليات الذهبية، وطالبت بحسم هذا الملف للحفاظ على صورة ومكانة مصر الرياضية، خاصةً أن فكرة عدم وجود ملاعب لهذه الألعاب في الجزائر، أمر يتطلب المراجعة، نظرًا لتنظيم مسابقات لتلك الألعاب من قبل.