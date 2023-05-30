أستاذ أزهري: فهم النص النبوي يحتاج إلى ضوابط

قال الدكتور أسامة إبراهيم، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة إن علم الحديث يهتم في المقام الأول بالتوثيق الذي يعتمد على علم الأصول في إسناد الأحكام واستنباطها، وتكييف كل حكم بناء على ما جاء سنده في علم الحديث.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها لأئمة وعلماء لبنان ضمن برنامج الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف أن فهم الحديث يحتاج إلى مجموعة من الضوابط كي نفهم المقصود الحقيقي للحديث الشريف، وفي مقدمة هذه الضوابط فهم الحديث النبوي في ضوء القرآن الكريم، إلى جانب فهم مدلول المصطلح من شراح الحديث المتخصصين وعلاقة الحديث بالأحاديث الأخرى في ضوء العقل والحس والتجربة المستمرة إلى جانب الوقائع التاريخية اليقينية مع مراعاة الدلالات اللغوية.

أوضح أن هذه الضوابط هي التي تحصن الدارس ضد الوقوع في الفهم الخاطئ للنص النبوي الشريف وتساعد على الفهم السليم المنضبط البعيد عن الانحراف، مطالبا المتدربين بضرورة تلقي العلم من العلماء المتخصصين لضبط ميزان الوسطية في مجتمعاتهم.