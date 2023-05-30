الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يبدأ استعداداته لمباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مران الأهلي
مران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري مرانًا قويًّا اشتمل على جزء بدني وتدريبات بالكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

مران الأهلي كولر الوداد المغربي سيراميكا أكرم توفيق

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