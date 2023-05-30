أشتية: الفلسطيني هو صاحب الأرض.. وإسرائيل استعمار استيطاني (فيديو)

قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا تتمثل في رئيس وزراء تم استبداله برئيس وزراء آخر، وإنما هي عبارة عن نظام استبدل بنظام آخر، مؤكدا أن الفلسطيني هو صاحب الأرض، وإسرائيل استعمار استيطاني.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل كانت تحكمها العلمانية الصهيونية التي كانت ترتكز على الدولة العميقة بكل مكوناتها؛ الأمنية والقضائية والأكاديمية والدينية، لافتًا إلى أن اليوم إسرائيل يحكمها الصهيونية الدينية، بمعنى التحول من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية، التي تريد أن ترتكز على التوراة كمشرع في كل أعمالهم السياسية، ولذلك فإن المعركة في داخل إسرائيل بين التطرف الديني والتطرف القومي، وأحيانًا مركب واحد بين التطرف الديني والقومي الذي تمثله الأحزاب في إسرائيل.

وأوضح أن الحكومة الاسرائيلية تريد احتلال الضفة الغربية، وأن تمسح حدود الـ 67 وتعيد قواعد إطلاق النار بما يسهل القتل، معقبًا: “من بداية العام لليوم، قتل 165 فلسطينيا، وأيضًا تريد أن تعزز وتكثف الاستيطان بما يجعل من حل الدولتين خيار سياسي غير ممكن”.

وأشار إلى أن أحسن حالة إعلاميًا ودوليًا بالنسبة إلينا اليوم، هي حالة الحكومة في إسرائيل، لأنها مرفوضة دوليًا، معقبًا: "حتى هذه اللحظة يتمنى رئيس الوزراء الاسرائيلي أن يزور واشنطن، ومعظم وزراءه غير قادرين على دخول أي دولة في أوروبا، وعندما يذهبون فإنهم يذهبون مثل السياح لا يستقبلهم أحد".