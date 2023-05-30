الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى: "يمين اللغو ليس عليه كفارة"

د. محمد عبد السميع
د. محمد عبد السميع

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة مفاده أنه يحلف كثيرًا فهل عليه كفارة؟.

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "إحنا لازم نعرف الفرق بين الحلف فى حلف اسمه يمين اللغو، وده مفيش عليه كفارة يعنى إزاى أنت دون قصدك تحلف، ولا تحقق نية الحلف، مثلما لما تقول لصاحبك والله لتتغدى معايا، يقولك والله اتغديت، مفيش كفارة ولا حاجة".

وتابع: "إنما الحلف اللى عليه كفارة، اللى هو أقول والله ما أنا عامل كذا، وقاصد عمل الفعل، وتيجى تعمل الفعل، والفقهاء هنا بيقولوا إنك لو نسيت فخلاص معلكش كفارة، كمان لو حلفت على حاجة 3 أربع مرات عليك كفارة واحدة، والكفارة إطعام 10 مساكين، يعنى أقل حاجة 200 جنيه، طيب مفيش فلوس يبقى نصوم 3 أيام".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=GC1RTp5st-k

الدكتور محمد عبدالسميع أ الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد عبدالسميع دار الافتاء المصرية

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