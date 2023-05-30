كوريا الشمالية تحدد موعد إطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق أول قمر صناعي للتجسس العسكري في يونيو، ووصفته بالاستطلاع الفضائي الحاسم لمراقبة التدريبات العسكرية الأمريكية "المتهورة" مع كوريا الجنوبية.

وجاء البيان بعد يوم من إخطار كوريا الشمالية لخفر السواحل الياباني بأن الإطلاق، في وقت ما بين 31 مايو و 11 يونيو، قد يؤثر على المياه في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق جزيرة لوزون بالفلبين.

وحذر وزير الدفاع الياباني قواتها من إسقاط القمر الصناعي أو الحطام في حال دخوله الأراضي اليابانية ، وأصدر خفر السواحل تحذيرًا للسلامة للسفن التي ستكون في البحار المتضررة أثناء الإطلاق المتوقع ، مشيرًا إلى خطر سقوط الحطام.

وأدان خصوم كوريا الشمالية الإطلاق المخطط له، باعتباره اختبارًا محظورًا لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، فمن غير الواضح ما إذا كان القمر الصناعي نفسه متقدمًا بما يكفي لدعم أهداف كوريا الشمالية المعلنة لتتبع ومراقبة الأنشطة العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية في الوقت الفعلي.