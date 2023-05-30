حزب المواطنين الإسباني يعلن عدم مشاركته في الانتخابات العامة

أعلن حزب المواطنين الإسباني من يمين الوسط، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه صانع ملوك محتمل، أنه لن يخوض الانتخابات العامة المفاجئة في يوليو بعد أداء سيئ في الانتخابات الإقليمية والبلدية يوم الأحد، حيث تنازل عن مكانه لحزب الشعب المحافظ المنتصر.

وحصل المواطنون على 1.35٪ فقط من الأصوات وخسروا مقاعده في 12 برلمانًا إقليميًا يوم الأحد، مما يشير إلى أن الحزب في أوج موته.

وبدأ تراجعها في عام 2018 عندما رفضت دعم التصويت الناجح للاشتراكيين بحجب الثقة عن حكومة ماريانو راخوي المليئة بالفساد ، وتفاقمت بسبب قرارها بالتخلي عن الوسط والتحول إلى اليمين .

وقال الأمين العام للحزب، أدريان فاسكيز لازارا : "كانت الرسالة من الانتخابات الإقليمية والبلدية التي جرت يوم الأحد واضحة للغاية".

وتابع: "لقد خلصنا إلى أن الأمور كما هي اليوم ، فإن الشعب الإسباني لا ينظر إلينا كبديل سياسي تحويلي لبلدنا. هذه ليست أخبارًا جيدة لنا وليست أخبارًا جيدة لآلاف الليبراليين في إسبانيا وأوروبا " .

وأضاف أنه لهذا السبب، قررت اللجنة الوطنية أن الحزب لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة وستعد نفسها بدلاً من ذلك "للسيناريو السياسي الجديد".