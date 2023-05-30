نقيب الأشراف يشيد بعمق وتطور العلاقات بين مصر وأذربيجان

شارك محمود الشريف، نقيب الأشراف، في احتفالية سفارة أذربيجان بالقاهرة، بالعيد القومي 105، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وأكد محمود الشريف، أن مصر وأذربيجان لهما تاريخ طويل من العلاقات الودية، ويقومان بدور مهم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأذربيجانية تقوم على أساس قوي من التماثل والتقارب، فشعبا البلدين تربطهما قيم ثقافية مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة وموقع جغرافي واستراتيجي مهم لكل منهما في منطقته، وصداقة وأخوة بين قيادتي البلدين.

وأشاد بعمق وتطور العلاقات بين مصر وأذربيجان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس إلهام علييف.

حضر الاحتفالية، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، النائب طارق الخولي، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المستشار عدلى حسين، وكان في استقبالهم المستشار السياسي رامز ولييف.

وتحتفل جمهورية أذربيجان، باليوم الوطني في الـ 28 من مايو كل عام، وهو يوم إعلان أول جمهورية ديمقراطية في الشرق، عام 1918.