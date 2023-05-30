الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

10 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ختام التعاملات المسائية انخفاضا بقيمة 10 جنيهات تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

10 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب 

وقال فادي كامل، خبير صناعة الذهب، إن أسعار الذهب سجلت اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاضا بقيمة 10 جنيهات.

وأضاف كامل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأسعار تشهد حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك إقبالا ملحوظا من المواطنين على شراء الذهب وخاصة السبائك.

وأوضح أن أسعار الذهب اليوم سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

عيار ١٨   سجل نحو          ٢٠٠٦   جنيهات
عيار ٢١   سجل نحو          ٢٣٤٠   جنيها
عيار ٢٤   سجل نحو         ٢٦٧٤   جنيها


وأوضح خبير صناعة الذهب أن أسعار الجنيه الذهب سجلت ١٨٧٢٠  جنيها، بينما بلغ سعر الذهب العالمي ١٩٥٧ دولارا للأونصة، لافتا إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية.

آخر تحديث أسعار الذهب أسعار الجنيه الارتباك الاحداث

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