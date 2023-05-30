الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء الفلسطينى: مستمرون فى دحر الاحتلال.. وإسرائيل ستموت ديموجرافيا (فيديو)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن اليوم يكون قد مر 75 سنة على نكبة فلسطين أو على الصراع، لافتًا إلى أن الثورة الفلسطينية انطلقت في عام 1965م، ومنظمة التحرير أُسست هنا في القاهرة، معقبًا: "أمس احتفلنا بذكرى تأسيس منظمة التحرير، تبقى هذه المنظمة أداة نضالية من أجل إنجاز المشروع الوطني". 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما قال الإسرائيليون، إن كبار السن سيموتون، والأطفال سينسون، فإن التاريخ يشهد بأنه نعم كبارنا ماتوا بحكم إرادة الله، لكن أطفالنا ما نسيوا أي شبر في فلسطين، معقباً: "لذلك نحن مستمرون في نضالنا، من أجل أن يندحر هذا الاحتلال".

وتابع: "تقديري بأن إسرائيل ستموت ديموجرافيًا، حيث ستواجه إسرائيل موت ديموجرافي، كما أن المجتمع الإسرائيلي يعاني من انشطار عمودي، ولذلك فإن هذه الدولة إذا استمرت في عدوانها على الشعب الفلسطيني، لن يرفع الفلسطيني راية بيضاء، احنا ما تعلمنا نرفع راية بيضا، تعلمنا نرفع العلم الفلسطيني بألوانه الأربعة". 

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