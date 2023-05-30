الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التضامن": ارتفاع الأسعار لم يؤثر على حجم طلبات الحج.. وانطلاق أول فوج 10 يونيو

القباج
القباج

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن، إن وزارة التضامن عملت بشكل مكثف على الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بحج الجمعيات الأهلية.

تأشيرات الحج 

وأكد مساعد وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، أن 10 يونيو المقبل سيكون بداية انطلاق أول فوج مصري من الحجاج إلى الأراضي السعودية.

خدمات الحجاج

وأضاف في حديثه، أنه يتم تيسير جميع المتطلبات للحجاج، كما أنه توجد مستويات للخدمات التي تقدم لهم والمتمثلة في مستويين اقتصاديين، ومستوى 5 نجوم، كما أن الوزارة معنية بتوفير سكن قريب للحجاج المصريين بالمملكة.

وتابع: "أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الحج هذا العام نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله، إلا أن هذا الارتفاع لم يؤثر مطلقًا على حجم الطلبات، كما أن الوزارة نفذت 5200 تأشيرة حج".

أيمن بعد الموجود الحياة اليوم الحياة الحج مساعد وزيرة التضامن حج الجمعيات الأهلية

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