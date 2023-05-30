التعاملات المسائية| سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-5-2023

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 في البنوك، خلال التعاملات المسائية استقرارًا ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.