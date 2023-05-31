الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الثانوية العامة 2023.. نصائح للتعامل نفسيًا مع الطلاب خلال فترة الامتحانات

امتحانات
امتحانات

حالة من القلق والتوتر تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية العامة، خاصًة مع بدء العد التنازلي للدخول إلى شهر يونيو، الذي من المقرر فيه أن تُجري امتحانات الثانوية العامة، لذا يعيش الطلاب حالة من القلق والرعب من "بعبع" الثانوية العامة.

"الدستور" تُقدم خلال السطور التالية روشتة نفسية من قِبل الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، نصائح للتعامل مع طلاب وطالبات الثانوية العامة في هذه الفترة.

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن هذه الفترة يجب أن يتعامل معها الطلاب والطالبات على أنها فترة عادية ولا يعيرون انتباههم له، أو التعامل بخوف معها، لذا لا بد من الثقة بالنفس والتعامل مع الامتحان على أنه امتحان كأي امتحان، وأنك قادر على اجتياره دون أي معوقات أو خوف.

وتابع الدكتور جمال فرويز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" "يجب أن الاستمرارية في المذاكرة والاجتهاد، وتكون وقت الامتحانات مراجعات وليست مذاكرة للمنهج كاملًا في هذا التوقيت حتي لا يزييد التوتر، بجانب التأكد من المعلومة التى تم تحصيلها طوال العام الدراسى محفوظة فى الذاكرة، بعدم الضغط او القلق لأن التوتر لا يساعد على حفظ المعلومات".

وأضاف الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، أنه "يجب النوم بشكل جيد ليله الامتحان، والفترة التي تسبقه حتى تحافظ على الصحة  من التوتر والقلق، وتناول الطعام بشكل جيد وصحي، وعدم التفكير فى المجموع أو الكلية التي سيتم الالتحاق بها، لأن هذا يسبب في تضخم الأمر ويضيع ما ذاكره الطالب".

وأشار إلى أن يجب التركيز في المادة التي سيتم الامتحان بها فقط قبل كل مادة، وعدم التفكير فى باقى المواد الدراسية، والتركيز مع المادة التي يأتي عليها الوقت للامتحان.

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