البابا تواضروس يسلم جزءًا من رفات القديسة كاترين لمطران لوس أنجلوس

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بتسليم جزء من رفات القديسة كاترين شهيدة الإسكندرية، للحبر الجليل نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي.

جاء ذلك على هامش أجتماع لجنة المجمع المقدس لشئون المهجر فى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من مطارنة وأساقفة المجمع المقدس بينهم "الأنبا يوسف مطران تكساس، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، الأنبا أنتوني أسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق أنجلترا، الأنبا ديفيد اسقف نيويورك ونيوانجلاند، الأنبا الأنبا سوريال، الأنبا كيرلس والأنبا أبراهام".

وأهدى قداسة البابا فرنسيس بابا روما، قداسة البابا تواضروس الثاني جزءًا من رفات القديسة كاترين شهيدة الإسكندرية يوم 10 مايو الماضي، أثناء زيارته التاريخية إلي روما.