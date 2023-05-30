لجان المجمع المقدس تستأنف اجتماعاتها بالمقر البابوي (صور)

استأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها خلال الفترة الصباحية اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث عقدت لجنة الإعلام والمعلومات اجتماعها، برئاسة نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، وناقشت عددًا من الموضوعات المتعلقة بعملها.

وتلاها اجتماع لجنتي الرهبنة والأديرة، وشؤون المهجر، بحضور قداسة البابا وقدم مقررو اللجان الفرعية لكلٍ من اللجنتين تقارير العمل الخاصة بهما.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، امس، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من ممثلي وسائل الإعلام القبطية، المقروءة والمرئية والإلكترونية.

وهنأ الحاضرون قداسة البابا بنجاح زيارته للڤاتيكان والزيارات الرعوية لإيبارشياتنا القبطية في تورينو وروما، وميلانو، والنمسا.

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