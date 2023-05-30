جزار الطالبية يعترف: "ده تانى حصان أدبحه واشتريته بـ4 آلاف جنيه"

كشفت تحريات مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة في ذبح جزار حصانًا داخل محل الجزارة بمنطقة الطالبية؛ لبيعه للمواطنين.

وتبين من التحريات أن الأهالي شكوا في الجزار أثناء إدخال مساعده حصانًا للجزارة، وطلبوا شرطة النجدة وتم إخطار مباحث قسم شرطة الطالبية التي حضرت على الفور وضبطته متلبّسًا أثناء ذبح حصان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأنه يبيع كيلو اللحمة بـ240 جنيهًا، والمفروم بـ150، كما تم العثور بحوزته على ختم مزيف لإبعاد الشبهة عنه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اشترى الحصان بمبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه، ولم تكن المرة الأولى، بل اشترى حصانًا بمبلغ 6 آلاف جنيه وذبحه وباعه في وقت سابق في الخفاء قبل ضبطه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على جزار داخل محل جزارة بمنطقة الطالبية متلبسًا أثناء قيامه بذبح حصان داخل المحل استعدادًا لبيعه إلى المواطنين على أنه لحوم بلدية والحصول على أرباح من وراء ذلك، إلا أنه سقط في قبضة الأمن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بقيام جزار بذبح حصان داخل محل جزارة بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات وضبط المتهم المذكور.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهم ذبح حصانًا داخل محل الجزارة استعدادًا لبيعه للمواطنين على أنه لحوم مفرومة بلدية بسعر 150 جنيهًا للكيلو، إلا أن الأهالي تمكنوا في ساعات الصباح الأولى من دخول المحل وضبطه.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، عن قيام المتهم بشراء حصان بمبلغ مالي ثم وضعه داخل المحل، وما إن جاءت ساعات الصباح الأولى قام بذبحه داخل المحل استعدادا لفرم اللحم وبيعه في السوق على أنه لحوم بلدية، إلا أنه تم ضبطه قبل تنفيذ جريمته.

وانتقلت قوة من مباحث الطالبية برئاسة المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية وألقت القبض على المتهم وبرفقته متهم آخر، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

بمواجهة المتهم أمام أجهزة أمن الجيزة أقر بارتكابه الجريمة وقيامه بشراء حصان وجلبه إلى المحل استعدادًا لذبحه، وبالفعل قام بذبح الحصان داخل المحل بمنطقة الطالبية، وكان يستعد لتقطيعه ثم فرمه وبيعه على أنه لحوم مفرومة بسعر 150 جنيهًا، إلا أنه تم القبض عليه حال شروعه في استكمال ذبح الحصان والتحفظ عليه، وكان برفقته شخص آخر يساعده على ذلك وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من القبض عليه.

تم إخطار نيابة الجيزة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.