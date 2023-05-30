أشتية عن مستقبل القضية الفلسطينية: لا يضيع حق وراءه مُطالب (فيديو)

قال الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن مستقبل القضية الفلسطينية مبني على تجارب الاستعمارات في العالم، لافتًا إلى أن الاستعمار الاستيطاني على مدار التاريخ، إما أن بح السكان الأصليين، وهذا النموذج رأيناه في كندا، الولايات المتحدة، أمريكا اللاتينية، وكذلك بعض الدول في إفريقيا، أو هُزم المستعمرون، وهو ما شاهدناه في روديسيا، والجزائر، أو تعايش المستعمرون مع السكان الأصليين وهو ما شاهدناه في المكسيك، أو لا يزال الصراع مستمرًا وهو ما شاهدناه في أيرلندا، وانتهى الصراع عندما تم غزو أيرلندا عام 1609.

وأضاف الدكتور محمد أشتية خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الصراع في فلسطين لا يزال مستمرًا، لافتًا إلى أن مستقبل القضية الفلسطينية واضح تمام الوضوح، لا ظلم يدوم، ولا يضيع حق وراءه مطالب، لافتًا إلى أن الفلسطيني سيبقى يقاتل من أجل حقه المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته.